Капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции

Капитана задержанного Францией танкера Tagor отпустили из-под стражи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

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В прокуратуре Бреста утверждают, что решение было принято в рамках «продолжения масштабного и сложного судебного расследования».

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия Военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

3 июня в российском посольстве во Франции сообщили, что капитан задержанного танкера Tagor был помещен под стражу. В дипмиссии заявили, что посольство обратилось в МИД Франции с требованием предоставить консульский доступ и освободить задержанного капитана.