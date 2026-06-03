Украина будет наносить удары по России, вопрос только во времени, когда она сможет увеличить масштаб ударов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Если они будут применять против нас дроны и ракеты, мы будем делать то же самое. Вопрос только во времени, когда мы сможем увеличить масштаб наших ответов», — сказал он.

Он добавил, что Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам, которые считает справедливыми военными целями.

Владимир Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия.