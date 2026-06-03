Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет запретить ВСУ атаковать Санкт-Петербург во время проведения ПМЭФ — такое мнение озвучил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Самонкина, именно из-за этого Рютте посетил Киев. Политолог считает, что Украину могут лишить западного финансирования, если ВСУ продолжат удары по месту проведения ПМЭФ.

Помимо этого, политолог также считает, что в последнее время Украина стала действовать провокационно. Одновременно с этим, как заявил Самонкин, США потеряли интерес в вопросе поддержки ВСУ.

«США охладели к тематике поддержки Украины. Они переформатируют свое направление деятельности после того, как в Пекине была принята декларация о строительстве нового многополярного мира. То есть Россия, Китай и Штаты будут заниматься разграничением сфер влияния. Поэтому Рютте еще раз пытается поменять стратегию. Поддерживать мифологему, что якобы злые русские завтра нападут на страны Балтии и Киев, уже неактуально, поэтому в этом отношении, возможно, они как-то изменят свою информационную и политическую тактику», — заявил он.

Ранее в Кремле раскрыли детали выступления Путина на ПМЭФ.