Немецкий депутат ответил на критику в Германии своего визита на ПМЭФ

Депутат бундестага Маркус Фронмайер ответил на критику в свой адрес в Германии за визит на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

Он напомнил, что Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и ее представитель Юрген Хардт называли его с коллегами по «Альтернативе для Германии» (АдГ) поездку в Россию глупой.

«Что именно глупо? В интересах Германии вступать в диалог со всеми возможными торговыми партнерами? Или же, как это делает ХДС, участвовать в чужой войне и жертвовать немецким благосостоянием ради Украины?» — обратился к критикам политик.

По его словам, ХДС не стоит удивляться тому, что все больше их бывших избирателей сегодня переходят на сторону его партии.

Ранее посетивший ПМЭФ депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре в комментарии корреспонденту «Ленте.ру» в кулуарах форума допустил кампанию преследования в свой адрес после возвращения в страну.