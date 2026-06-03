Мадьяр оценил заинтересованность России в холодной войне

Россия не может хотеть холодной войны в Европе.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Никто не заинтересован в поддержании новой экономической и политической холодной войны в случае, если в будущем будет мир. Для этого, конечно, война должна закончиться. <...> Европа может развиваться только в том случае, если вернется нормальная жизнь, и Россия также не может быть заинтересована в возобновлении холодной войны на континенте», — заявил он.

Мадьяр подчеркнул, что конфликт на Украине должен завершиться тем, что Киев получит гарантии безопасности от западных стран. Также венгерский премьер считает, что после окончания конфликта Европа частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции.

Мадьяр предложил организовать переговоры по Украине в Венгрии

Также в интервью венгерский премьер отметил, что Будапешт мог бы предоставить дипломатическую помощь для урегулирования украинского конфликта и стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.

В мае Мадьяр подчеркнул, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. Также в конце мая Мадьяр заявил, что Венгрия не будет помогать Украине поставками оружия и военной техники.