Журналисты британской телекорпорации BBC не приехали на место трагедии в Старобельск якобы потому, что их не отпустили из-за опасности. Об этом заявил Telegram-каналу SHOT журналист BBC Стив Розенберг.

По его словам, британские журналисты писали запросы в Лондон и уже собирались вылетать военным бортом в Луганскую народную республику (ЛНР), но в последний момент им отказали «из-за опасности». Розенберг заверил, что «честно» освещал случай в Старобельске, находясь в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что у нее есть вопросы к Розенбергу. Дипломат обратила внимание, что «на ярмарках и других мероприятиях» в России он почему-то есть, а в Старобельске его не было.

Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать место теракта в Старобельске. Россия пригласила аккредитованных иностранных журналистов посетит место атаки ВСУ. Захарова отмечала, что на Западе активно начала распространяться ложь, что никакой атаки на колледж якобы не было. В результате в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая Австрию, Венгрию, Германию, Бразилию, Китай, США и Турцию.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.