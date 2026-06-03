Пашинян назвал условие своего скорого визита в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь поднял тему возможного визита в Москву, но с оговоркой: поездка состоится в том случае, если он сохранит пост по итогам парламентских выборов в июне. Об этом политик заявил на встрече с избирателями в Гегаркуникской области, трансляцию вели местные телеканалы.

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По словам Пашиняна, 1 июня президент России Владимир Путин позвонил ему, чтобы поздравить с днем рождения. В ходе разговора главы государств обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, а также текущие вопросы двусторонней повестки. Пашинян поблагодарил Путина за взвешенную позицию и дружеский тон, а также за поддержку по ряду спорных вопросов.

«Мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — сказал армянский премьер.

Он также подчеркнул, что его главная задача — сделать так, чтобы никто не смел говорить, «кому нужна Армения», и чтобы у республики всегда был выбор. Стороны условились продолжить обсуждения при ближайшем удобном случае в формате личной встречи.