Германия не должна давать Украине ни цента в свете распространения там праворадикальных взглядов и открытого почитания нацистов.

Об этом заявила основательница партии BSW Сара Вагенкнехт в X.

"В то время как правительство Зеленского с большой помпой преклоняется перед украинским нацистом и коллаборационистом Андреем Мельником, германские правительственные политики хотят подарить Киеву новые миллиарды денег налогоплательщиков", - отметила она, напомнив, что в Берлине постоянно заверяют, что Украина защищает европейские "ценности". "Праворадикальные происки и открытый нацистский культ украинского правительства при этом мало интересуют обычно столь неугомонного "борца против правых", - отметила Вагенкнехт, имея в виду, судя по всему, канцлера ФРГ Фридриха Мерца. "Большего лицемерия и не придумаешь! Больше ни цента для Украины", - призвала политик.

Ранее на Украине в ходе госцеремонии были перезахоронены останки главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника. Кроме того, Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

При этом в МИД Германии заявили, что были не в курсе перезахоронения останков главаря ОУН.