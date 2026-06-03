Атака ВСУ на Санкт-Петербург вызвала панику в Британии

Атака Вооруженных сил Украины в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказал в соцсети X британский политик Джим Фергюсон, сообщает РИА Новости.

По его мнению, реальная опасность заключается даже не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше, так как «ставки растут».

«Удар беспилотника по Санкт - Петербургу во время главного российского экономического форума - это не просто военное событие, это политический сигнал», — констатировал Джим Фергюсон.

Сегодня украинские беспилотники несколько часов атаковали и Ленинградскую область, над регионом было сбито 59 БПЛА. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что атаке подверглись «объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах», пострадали несколько человек.

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В свою очередь член комитета по обороне Андрей Колесник отметил, что целью Киева могла быть попытка сорвать проведение Петербургского международного экономического форума, который проходит в городе с 3 по 6 июня.