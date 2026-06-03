В США назвали две причины тупика в переговорах по Украине

Мирные переговоры по Украине остановились из-за несогласия сторон по поводу территорий и предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом говорится в майском отчете конгресса США по операции «Атлантическая решимость», которая направлена на обеспечение безопасности Украины.

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В отчете сказано, что мирные переговоры не привели к разрешению споров между Россией и Украиной.

«Украина продолжала отвергать территориальные требования России, а Россия отказывалась добиваться всеобъемлющего прекращения огня до того, как конфликт будет урегулирован путем переговоров. <…> Переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности. Президент Зеленский продолжал повторять, что Украина не уступит территории России и что ей нужны гарантии безопасности и надежный, долговременный мир. Россия продолжала отвергать гарантии безопасности для Украины», — написано в отчете.

Также в документе говорится, что боевые действия США и Израиля в Иране привели к переносу мирных переговоров.

2 июня агентство ТАСС со ссылкой на источник написало, что перспективы возобновления переговоров по Украине в значительной степени зависят от развития событий вокруг Ирана, так как США сейчас оказались «в ловушке» конфликта на Ближнем Востоке.

1 июня газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что Россия якобы хочет перейти от периодических визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера к стабильному дипломатическому процессу с рабочими группами и регулярными встречами.

В недавнем интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев в течение двух недель. 28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в России ждут визита Уиткоффа и Кушнера.