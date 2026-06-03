Американский журналист Джексон Хинкл в своих аккаунтах в социальных сетях подверг резкой критике действия Вооружённых сил Украины, нанёсших удары по объектам инфраструктуры Санкт-Петербурга накануне старта Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что Украина представляет опасность для всего мирового сообщества. Об этом сообщает «Российская газета».

Атакам со стороны украинских беспилотников, как ранее сообщил губернатор Александр Беглов, подверглись объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В результате инцидента, по его данным, пострадали несколько человек.

Помимо этого, минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали и Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что силами противовоздушной обороны было сбито 59 дронов. При падении обломков повреждения получили четыре частных жилых дома, однако, по счастливой случайности, никто из жителей не пострадал.