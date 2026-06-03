Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после выборов в республике он планирует отправиться в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

На встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации Пашинян рассказал, что 1 июня Путин поздравил его с днем рождения по телефону. При этом, по его словам, политики также провели деловой разговор.

«И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — сказал премьер Армении.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня 2026 года. О намерении участвовать в кампании уже заявили правящая партия «Гражданский договор» (лидер — Никол Пашинян), экс-президент Роберт Кочарян, бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий инициативу «Крылья единства», а также движение «По-своему», идейным лидером которого считается предприниматель Самвел Карапетян, находящийся под арестом с 18 июня.

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В выборах также планируют участвовать экс-мэр Еревана Айк Марутян с партией «Новая сила» и «Армянский национальный конгресс», список которого возглавит вице-председатель партии Левон Зурабян.

23 мая Пашинян заявил, что готов покинуть свой пост, если большинство граждан этого потребует.

29 мая Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо пребывании в ЕАЭС.