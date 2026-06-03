Трамп высказался о возможной наземной операции США против Ирана

В наземной операции США против Ирана нет необходимости.

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Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью подкасту Pod Force One.

«Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что ситуация с переговорами об урегулировании конфликта «быстро развивается». По его словам, «произойдет много других хороших вещей».

По данным телеканала ABC News, Трамп настаивает на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана.