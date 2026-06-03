Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи.

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Об этом он сообщил в интервью газете The New York Post.

— Я хотел бы встретиться с ним. Я хотел бы встретиться со всеми. Я хотел бы встретиться с ним, и мы, вероятно, встретимся когда-нибудь в зависимости от того, как все сложится, — отметил глава Белого дома.

Он добавил, что ситуация с переговорами Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта «быстро развивается». Трамп утверждает, что Иран отказался разрабатывать ядерное оружие, а в результате возможной сделки ожидается «много хороших вещей», передает газета.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока эти атаки не прекратятся. Однако Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

О том, что Иран прекращает переговоры с Соединенными Штатами из-за активизации боевых действий в Ливане, вечером того же дня сообщило иранское агентство Tasnim. Также Тегеран принял решение о полной блокировке Ормузского пролива и об «активизации других фронтов».