Зеленский установил жесткий дедлайн на контракт по Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский установил чиновникам жесткий дедлайн по подготовке контракта по системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом он сообщил в Telegram.

«На сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны. Я установил окончательный срок — неделя для всех подготовительных шагов», — написал украинский лидер.

Зеленский заявил, что в случае, если по истечении срока не появится ясности по данному соглашению, будут проведены кадровые замены.

Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет для Patriot

Ранее Зеленский отметил неспособность Украины сбивать большую часть российских ракет. Причиной этого он назвал уровень снабжения Киева средствами ПВО.