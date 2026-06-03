Мадьяр: Венгрия могла бы стать местом для переговоров по Украине

Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта на Украине и могла бы стать местом для переговоров.

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Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

— Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров, — сообщил он.

Политик добавил, что гарантии безопасности для украинской стороны может предоставить только международное сообщество.

— Венгрия тут не может играть решающей роли, это прерогатива великих держав, — сказал Мадьяр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

28 мая премьер-министр Венгрии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. В тот же день венгерский политик сообщил, что новое правительство страны, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Европейский союз и считает, что эта страна должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты на вступление.