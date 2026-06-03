Обзор иноСМИ: Трамп сорвался на Нетаньяху, ЕС закроет двери для украинцев

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС закроет двери для украинских призывников

В ЕС обсуждают возможность ограничить выдачу временного убежища украинцам призывного возраста, пишет The European Conservative. Как стало известно СМИ из внутреннего документа Совета ЕС, один из рассматриваемых вариантов - продлить программу временной защиты, но ужесточить критерии отбора. В документе отдельно упоминается «исключение мужчин призывного возраста», а также тех, кто выехал с территории Украины незаконно. Нынешние правила защиты действуют до марта 2027 года. Отмечается, что возможные ограничения затронут только новых заявителей, которые будут обращаться за статусом в будущем. Еврокомиссия уже призвала страны ЕС начать подготовку к постепенному отказу от системы временной защиты. Еще в 2024 году ведомство приняло рекомендации для «скоординированного перехода» беженцев на более постоянные легальные статусы, однако в разных государствах этот процесс идет неравномерно. При этом правительства некоторых стран выражают обеспокоенность по поводу украинцев, которые прибывают в ЕС в последнее время.

Согласно внутреннему документу Совета, некоторые государства считают, что среди новоприбывших растет доля мужчин призывного возраста. Правительства утверждают, что правила необходимо пересмотреть «в том числе в интересах самой Украины» - как для поддержки ее армии, так и для будущего восстановления страны. Однако, учитывая методы набора в ВСУ, такое решение вернет обратно тех, кто бежал от жестокой мобилизации и не хочет воевать, отмечает The European Conservative. Некоторые европейские правительства уже начали ужесточать условия поддержки украинских беженцев. На прошлой неделе в Чехии одобрили законопроект, который урезает временную защиту и ограничивает доступ к ряду социальных пособий. В качестве причин Прага назвала злоупотребления системой выплат и нагрузку на бюджет. Германия также сократила размер пособий для вновь прибывающих украинцев.

Последний рубеж: в России создали «убийцу микродронов»

Новый российский комплекс противовоздушной обороны «Цитадель» был разработан специально для точечной защиты стратегических объектов - авиабаз, складов боеприпасов и энергосетей - от массированных атак мини- и микро-БПЛА. Система действует как последний рубеж обороны на дистанции 8001000 метров, перехватывая цели, которые прорвали внешние эшелоны защиты и радиоэлектронной борьбы, пишет итальянское издание Il Giornale. Главной особенностью комплекса стала 30-миллиметровая автоматическая пушка с программируемыми снарядами воздушного подрыва. Они взрываются непосредственно перед дроном, создавая плотное облако осколков, что позволяет эффективно уничтожать даже малозаметные цели со сложной траекторией полета без прямого попадания. Весь процесс автоматизирован: цифровая система управления огнем сама обнаруживает цель с помощью радаров и оптики, рассчитывает баллистику и программирует взрыватели, оставляя человеку лишь функцию контроля и финального одобрения залпа.

Оперативно-тактическая архитектура комплекса, размещенная на мобильном шасси «Урал», построена по модульному принципу: огневые точки, радары и командные пункты разнесены по разным машинам. Такое распределение снижает уязвимость батареи и позволяет гибко менять позиции в условиях постоянной угрозы. В целом, появление этой системы отражает глобальный переход российской ПВО от адаптированных старых образцов к специализированным антидроновым платформам. Кроме того, проект решает острую проблему экономической асимметрии современного конфликта: использование программируемой артиллерии вместо дорогостоящих зенитных ракет против дешевых БПЛА позволяет существенно снизить стоимость каждого перехвата.

Трамп сорвался на Нетаньяху?

Отношения президента США Дональда Трампа и израильского премьера Беньямина Нетаньяху балансируют на грани, а в самом Израиле крепнет опасное убеждение, что Тель-Авиву пора сказать Вашингтону «нет», пишет хорватское издание Advance. Поводом для очередного витка дискуссий стал телефонный разговор лидеров, состоявшийся 1 июня. Эту беседу называют одним из самых напряженных моментов в их отношениях с момента возвращения Трампа в Белый дом. По сообщениям источников, американский президент буквально сорвался на крик, заявив Нетаньяху: «Ты *** [сумасшедший - прим.ред.]!». Действуя исключительно в собственных политических интересах, Трамп пытается заставить израильского премьера остановить удары по Бейруту, однако в Тель-Авиве все громче звучат призывы просто проигнорировать предупреждения со стороны США.

Впрочем, к столь сенсационным публикациям, которые обнародовали СМИ со ссылкой на «конфиденциальные источники», стоит относиться с изрядной долей скепсиса, считает автор Advance. Подобные утечки, напоминающие пересказ от лица невидимого свидетеля секретных переговоров, часто вбрасываются в инфополе с конкретными политическими целями для продвижения определенной повестки. Тем не менее, эта ситуация обнажает реальный раскол между союзниками и поднимает вопросы о том, насколько далеко готов зайти Израиль в попытках выйти из-под контроля Вашингтона.

В Швеции испугались ответа России на Gripen для Киева

Решение шведского правительства направить Украине очередной пакет военной помощи, включающий 16 истребителей Gripen, подверглось жесткой критике внутри самой Швеции, сообщает SwebbTV. Эксперт Ларс Берн заявил, что шведские политики выбирают продолжение конфликта вместо переговоров и подвергают страну «колоссальным рискам». По его мнению, передача самолетов не окажет серьезного влияния на ход боевых действий, однако станет очередным витком эскалации, который лишь еще сильнее разозлит Россию. Последствия такого шага могут оказаться для Стокгольма фатальными, поскольку Москва будет вынуждена пересмотреть свою стратегию и пойти на ответные меры.

Берн подчеркнул, что некоторые россияне требуют более жестких действий в рамках спецоперации. Эксперт отметил, что его пугает позиция шведских властей, которые фактически взяли на себя роль активного участника конфликта с Россией. Из-за такого политического курса Швеция превратилась в одну из самых воинственных западных стран, стоящих за этим прокси-конфликтом между НАТО и РФ, заявил он. В заключение эксперт отметил, что своими действиями Стокгольм лишь глубже втягивает себя в опасное геополитическое противостояние, финал которого для безопасности Швеции остается непредсказуемым.

«НАТО втягивает Европу в чужие конфликты»

НАТО переживает самый глубокий кризис с момента своего основания в 1949 году, считает автор сербского издания «Политика». По его мнению, кризис вызван отсутствием у альянса четко определенного противника. Несмотря на сдержанность России, ее продолжают объявлять главной угрозой, в то время как США переориентируют свои военные планы на Азию и противостояние с Китаем. На фоне конфликта на Украине в Европе растет автономия: Британия, Скандинавия и страны Балтии уже создают локальные оборонные союзы в обход НАТО. Внутренние вызовы - приток мигрантов, подъем радикальных идеологий и исторические расколы - заменяют внешние опасности.

Предстоящая встреча министров обороны НАТО в Швеции и июльский саммит в Анкаре, по мнению аналитиков, ознаменуют начало новой опасной эпохи, где европейским государствам придется рассчитывать исключительно на собственные силы в условиях жесткой технологической зависимости от импортных компонентов. В этой связи аналитики указывают на системный дисбаланс внутри самого блока. НАТО превратилась в базу для конфликтов, которые Европа не выбирала. Альянс действует в интересах глобальных амбиций США - державы, чьи ценности все сильнее расходятся с европейскими. Европейские лидеры всегда осознавали, что этот союз изначально строился на неравенстве сторон, однако соглашались на такие условия в обмен на американские гарантии безопасности. Тем не менее, текущий геополитический раскол доказывает, что для Европы пришло время кардинально переосмыслить свой подход к обороне.