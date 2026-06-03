В Испании раскрыли возможные планы США по контролю над Африкой

США стремятся взять под контроль Африку, чтобы удержать доминирующие позиции в рамках формирования многополярного мира, и именно с этим связан их интерес к Нигерии. Такое мнение высказал директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

«Нет никаких сомнений в том, что США будут пытаться сохранить позиции в Африке, как и в Южной Америке, поскольку это зоны столкновения ключевых экономических и стратегических интересов Китая и, конечно, российского присутствия», — уверен эксперт.

По его словам, ожидается быстрый рост Африки, она становится ключевым стратегическим элементом, однако уже не для сохранения гегемонии, которую США утратили, а для удержания значимой позиции в рамках формирования многополярного мира.

«Именно поэтому США появляются в Нигерии. (…) Это стратегическая точка — из-за своего расположения у Гвинейского залива и потому что это страна региона с наибольшими природными богатствами», — подчеркнул Хуан Антонио Агилар.

Напомним, что 31 октября 2025 года США вновь включили Нигерию в список стран, которые «вызывают особую озабоченность» из-за нарушения свободы вероисповедания. После чего президент США Дональд Трамп заявил, что христианство в Нигерии сталкивается с экзистенциальной угрозой. По его словам, террористы несут ответственность за массовую резню, а нигерийские власти бездействуют.

Угрозы Трампа в адрес Нигерии достигли критической точки, когда США в католическое Рождество нанесли удар по нигерийской территории, контролируемой террористами.