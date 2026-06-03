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В Молдавии назвали главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье

Lenta.ru

Разрешения замороженного конфликта в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом заявил РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.

В Молдавии назвали главное условие для урегулирования конфликта в Приднестровье
© РИА Новости

По его словам, главной причиной тому является продолжающийся конфликт на Украине. До его окончания, полагает политик, «никакого прогресса по урегулированию не будет».

Он также указал, что в последние месяцы Кишинев активизировал экономическое давление на Тирасполь, однако заверил: «Взять шантажом регион не получится».

Ранее Додон заявил, что Молдавия и Россия переживают самый сложный этап в отношениях за последние 35 лет. Причиной этому он назвал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность».