На Западе сделали тревожное заявление после налета БПЛА на Петербург

Страны Балтики помогали украинским военным атаковать Санкт-Петербург с помощью беспилотников.

Такое утверждение сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

"Линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена. Все это обернется катастрофой", - написал он в социальной сети X.

При этом ранее Эстония, Латвия и Литва заявили, что не давали разрешение на пролет украинских беспилотников через свое воздушное пространство для ударов по территории России.

Раскрыты цели ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть ночью и утром 3 июня в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дроны атаковали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Всего над регионом сбили 59 БПЛА.

Известно о нескольких пострадавших, погибших нет. Повреждены несколько объектов инфраструктуры. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия атаки. В Санкт-Петербурге работает оперативный штаб.