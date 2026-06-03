Власти Латвии заявили о необходимости разорвать связи с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс выступил с радикальным заявлением о необходимости полного прекращения экономических отношений с Россией и Белоруссией. Как сообщает портал Delfi, соответствующее заявление глава правительства сделал на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров.

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По мнению Кульбергса, сохранение любых торговых контактов с двумя восточными соседями создает для Латвии ненужную зависимость, которая лишь ухудшает общую ситуацию в сфере безопасности и экономики. Политик подчеркнул, что республике следует решительно избавиться от этого груза.

Для реализации столь амбициозного замысла премьер намерен задействовать внешнеполитическое ведомство. Он сообщил, что поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти юридическое и практическое решение для приостановки торговых связей. При этом Кульбергс отдает себе отчет в том, что Латвия действует не в вакууме, а как член Европейского союза. Именно поэтому он особо подчеркнул необходимость тщательной координации всех шагов с Брюсселем.

«Потому что мы не изолированы», — заметил премьер, давая понять, что любые односторонние действия Риги должны быть синхронизированы с общеевропейской торговой политикой и санкционными режимами.

Тем не менее, из жесткого правила о полном разрыве связей может быть сделано одно существенное исключение. Выступая перед журналистами, Кульбергс отдельно остановился на теме фармацевтической промышленности. По его словам, экспортные ограничения не затронут эту сферу, поскольку ее «нельзя рассматривать однозначно».

Глава правительства признал, что в случае с медициной и жизненно важными лекарствами подход должен быть более гибким, хотя и не стал уточнять, будет ли это послабление распространяться исключительно на фармацевтику или же аналогичные преференции могут получить и другие стратегические отрасли.