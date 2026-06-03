Владимир Зеленский заявил об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу
По словам украинского лидера, ВСУ атаковали объект во время ночного прилёта беспилотников.
Он утверждает, что дроны атаковали один из крупнейших терминалов на Балтике, а также достигли «чисто военных целей» на Кронштадтской базе.
Раскрыты цели ударов ВСУ по Санкт-Петербургу
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО сбили 50 дронов над регионом в окрестностях Санкт-Петербурга. Аэропорт Пулково был закрыт на несколько часов. Из-за утренней атаки дронов отменили не менее 14 рейсов, ещё 18 задержали.