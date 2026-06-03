По словам украинского лидера, ВСУ атаковали объект во время ночного прилёта беспилотников.

Он утверждает, что дроны атаковали один из крупнейших терминалов на Балтике, а также достигли «чисто военных целей» на Кронштадтской базе.

Раскрыты цели ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО сбили 50 дронов над регионом в окрестностях Санкт-Петербурга. Аэропорт Пулково был закрыт на несколько часов. Из-за утренней атаки дронов отменили не менее 14 рейсов, ещё 18 задержали.