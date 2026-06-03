Бывший президент Молдавии заявил о самом сложном этапе отношений с Россией

Россия и Молдавия переживают самый сложный этап в дипломатических отношениях за 33 года.

Об этом на ПМЭФ заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Таких сложных этапов в отношении Молдавии и России не было за 35 лет независимости Молдавии, за 33 года дипломатических отношений такого низкого уровня отношений не было», — отметил Додон.

Причиной этого политик назвал приход к власти проевропейской партии «Действие и солидарность».

Ранее в МИД рассказали о намерении Молдавии полностью свернуть экономические связи с Россией. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров.