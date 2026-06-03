Мадьяр предложил организовать переговоры по Украине в Венгрии

Венгрия могла бы стать местом для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия также могла бы стать местом для переговоров», — сказал политик.

Мадьяр добавил, что гарантии безопасности для Киева может предоставить только международное сообщество. Он подчеркнул, что Венгрия не может играть решающую роль в этом вопросе, поскольку это «дело великих держав».

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе при условии, что Киев и Будапешт достигнут соглашения по правам венгерского меньшинства в Закарпатье.