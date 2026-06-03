«Похоже на школьный буллинг»: Мерц продолжает терять популярность

В Германии набирают обороты разговоры о возможной отставке канцлера Фридриха Мерца, пишет РИА Новости. Социологические опросы ставят его на 20-е место среди действующих политиков по популярности, хотя серьезных конкурентов у него пока нет.

Правительство опровергло слухи о досрочном сложении полномочий. Однако партия «Альтернатива для Германии» уверенно набирает очки, а популярность канцлера падает. Немецкие СМИ в качестве возможной замены называют премьера земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрика Вюста. Но среди населения он мало известен.

Политолог из Свободного университета Берлина Айко Вагнер отметил, что у правительства было более года на преобразования, но ничего не изменилось. Мерц увлечен внешней политикой и борьбой с АдГ, а реформы здравоохранения и пенсионной системы пробуксовывают из-за конфликтов с партнерами по коалиции.

Эксперты считают, что давление на канцлера усилится в сентябре, когда пройдут выборы в восточных регионах, где сильны позиции АдГ. Если реформы затянутся, а «Альтернатива» победит в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, ситуация для Мерца осложнится.

Раскрыто место Мерца в рейтинге немецких политиков

Собеседники РИА Новости в Германии отмечают, что споры между Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также находится в слабой позиции, вызывают насмешки.

«Это похоже на школьный буллинг. Каждый пытается унизить другого», — говорят они.

В итоге Европа остается без неформального лидера, а провал политики Мерца, по мнению экспертов, может стать приговором для всего Евросоюза.