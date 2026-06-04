Принца Уильяма засняли за стойкой паба в Великобритании. Видео опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Принц Уэльский посетил паб Prince of Peckham, который находится на юго-востоке Лондона. Он появился в заведении, поскольку оно выдвинуло инициативу под названием Chatty Patty, которая призвана помочь тем, кто страдает от одиночества: местным жителям предлагают бесплатный чай и возможность пообщаться.

В ролике старший сын короля Великобритании Карла III стоит за стойкой заведения и наливает себе пинту пива. Принц Уильям назвал бокал «довольно хорошим».

2 июня жена принца Уэльского Кейт Миддлтон появилась на приеме в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, который был организован в честь 125-летия благотворительной организации Cancer Research UK, занимающейся исследованиями в области онкологии. Принцесса Уэльская сопровождала короля Карла III и королеву Камиллу. Жена принца Уильяма выбрала для мероприятия красное платье Rodarte с сердечками, горошком и глубоким декольте. Образ Миддлтон дополнила серьгами, кольцом, цепочкой с кулоном, клатчем и туфлями на каблуках. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж.