Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Генсек НАТО Рютте приехал в Киев», - говорится в сообщении.

На кадрах, иллюстрирующих эту информацию, политик выходит из поезда, улыбаясь встречающим.

Ранее Марк Рютте признал, что его идея о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП европейских стран НАТО «не будет поддержана». При этом бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высказал мнение, что генеральный секретарь Североатлантического альянса «обижен, потому что думал, что раз западные политики годами перебивали друг друга заявлениями о поддержке, то они будут готовы платить бесконечно».