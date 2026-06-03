Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
На кадрах, иллюстрирующих эту информацию, политик выходит из поезда, улыбаясь встречающим.
Ранее Марк Рютте признал, что его идея о фиксированной военной помощи Украине в 0,25% ВВП европейских стран НАТО «не будет поддержана». При этом бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер высказал мнение, что генеральный секретарь Североатлантического альянса «обижен, потому что думал, что раз западные политики годами перебивали друг друга заявлениями о поддержке, то они будут готовы платить бесконечно».