Стало известно о о необычно жестком ответе Путина на угрозы Калининграду

Реакция президента России Владимира Путина на заявления о Калининграде вызвала обсуждение в Китае. Как сообщает издание NetEase, внимание зарубежных наблюдателей привлекла жесткая риторика российского лидера после прозвучавших угроз в адрес региона.

Поводом для комментариев стало заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который, как утверждается, высказался о возможности действий НАТО против российских военных объектов в Калининградской области. По данным китайских журналистов, ответ Москвы последовал вскоре после этого, передает АБН24.

После саммита Евразийского экономического союза в Казахстане Путин прокомментировал ситуацию вокруг российского эксклава. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что у России имеются все необходимые средства для ответа тем, кто попытается применить оружие против региона.

Авторы NetEase отметили, что подобная манера высказываний нехарактерна для российского президента. По их мнению, в публичных выступлениях он обычно использует более сдержанные формулировки даже при обсуждении конфликтных тем и отношений с западными странами.

Китайские обозреватели связали изменение риторики с особым значением Калининградской области для России. В публикации также говорится, что высказывание литовского министра вызвало неоднозначную реакцию и среди европейских политиков. В частности, как утверждают авторы материала, президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявление главы внешнеполитического ведомства неудачным.