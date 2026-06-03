Стало известно о реакции МККК после увиденного в Старобельске

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК), прибывшая в Старобельск (ЛНР), выразила соболезнования в связи с ударом беспилотника ВСУ по местному колледжу, рассказал ТАСС спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник.

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«Красный Крест выразил сочувствие, - отметил дипломат. - И подтвердил, что произошла трагедия».

Все дальнейшие оценки миссии, по словам спецпредставителя российского внешнеполитического ведомства, будут изложены в закрытых докладах, которые предназначены для сторон конфликта и руководства МККК.

Атака ВСУ произошла в ночь на 22 мая: снаряды попали в общежитие и учебный корпус колледжа, где в этот момент находились десятки человек.