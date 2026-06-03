Первую женщину-мирянку назначили на высокий пост в Ватикане

Папа римский Лев Четырнадцатый назначил первую мирянку на высокий пост в Ватикане. Мария Монтсеррат Альварадо возглавит департамент коммуникаций, будет курировать новостной сайт, радиостанцию, пресс-службу и многое другое.

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Папа Лев назначил первую мирянку на высокий пост в управлении Римско-католической церкви, пишет The Guardian. Мария Монтсеррат Альварадо, которая в настоящее время является президентом базирующегося в США католического СМИ EWTN News, возглавит мощный департамент коммуникаций Ватикана, который был создан покойным Папой Франциском в 2015 году и курирует новостной сайт Ватикана, а также его радиостанцию, газету, пресс-службу и издательское дело. дом и фильмотека.

Альварадо, родившаяся в Мехико и являющаяся гражданкой США с 2008 года, приступает к исполнению своих обязанностей 1 ноября, сменив Паоло Руффини, который уходит в отставку, говорится в заявлении Ватикана.

В то время как монахини и мирянки занимали влиятельные посты в Римской курии, она является “первой нерелигиозной женщиной, назначенной префектом дикастерии Святого Престола”, сообщает Vatican News.

В своем заявлении Альварадо заявила, что, хотя назначение было “неожиданным”, она приняла его “с искренним желанием служить Святому Отцу в начале его понтификата”.

Она добавила: “Я благодарна Паоло Руффини за его руководство на протяжении последних лет и с нетерпением жду продолжения, в духе дружбы и надежды, важной работы по укреплению дикастерии, чтобы она могла продолжать служить церкви в Риме и во всем мире, проповедуя миру Христа”.

Назначение Альварадо The Guardian называет знаком того, что Лев XIV, первый понтифик американского происхождения, избранный в мае прошлого года, продолжает идти по пути, начатому покойным папой Франциском, который за время своего 12-летнего папства добился значительных успехов в привлечении женской рабочей силы в Ватикане, назначив нескольких мирянок на высшие посты в его управлении.

За несколько месяцев до своей смерти Франциск назначил двух монахинь – Рафаэллу Петрини и Симону Брамбиллу – на высокие посты, критикуя “шовинистический менталитет” в католической церкви.

Франциск также модернизировал коммуникационную систему Ватикана, сделав ее стиль общения менее формальным и более доступным. Лев Четырнадцатый дал понять, что он тоже хочет внести изменения, созвав кардиналов в Ватикан в конце июня на встречу, чтобы “переоценить эффективность церковного общения, в том числе на уровне Святого Престола, с более явной миссионерской точки зрения”.

“Даже когда церковь оказывается в меньшинстве, она призвана жить с уверенностью и мужеством, как малое стадо, несущее надежду всем, помня о том, что целью миссии является не ее собственное выживание, а передача любви, с которой Бог любит мир”, - написал папа Лев в письме своим кардиналам.

Альварадо присоединилась к EWTN в качестве ведущей новостей и с 2023 года является президентом и главным операционным директором. Франциск неоднократно критиковал этот телеканал в ответ на то, что в некоторых его программах критиковались элементы его папства.