США сменили тактику в отношении судов в Ормузском проливе

США сменили тактику разблокировки Ормузского пролива на более мягкую версию «Проекта свободы».

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Об этом сообщает Bloomberg.

«Спустя месяц после того, как президент [США] Дональд Трамп объявил, а затем отказался от плана сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив, американские военные пробуют менее публичные способы защиты судов в этом жизненно важном водном пути», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, вместо того чтобы объявлять открытый вызов Ирану, США втайне координируют свои действия с судовладельцами. Данные, полученные из заявлений Центрального командования США, судоходных данных и других источников, свидетельствуют о том, что корабли отключают транспондеры и держатся вблизи оманского побережья на юге пролива, чтобы избежать иранских мин, при необходимости получая помощь от американских военных.

Агентство подчеркивает, что эта инициатива знаменует собой изменение тактики по сравнению с предыдущей миссией Трампа, получившей название «Проект Свобода», которую он запустил в начале мая, но закрыл из-за просьб союзников в регионе.

Ранее Иран останавливал переговорный процесс с США из-за обострения ситуации в Ливане. Тогда иранские власти пригрозили полностью перекрыть Ормузский пролив, чтобы усилить давление на Израиль.