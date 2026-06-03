Аэропорт Кувейта приостановил работу после атаки Ирана

Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта подвергся атаке беспилотников и ракет, запущенных из Ирана, в результате инцидента есть пострадавшие.

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Об этом сообщило главное управление гражданской авиации эмирата.

"В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях после того, как пассажирский терминал Т1 подвергся атаке иранских беспилотников и ракет", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит кувейтское информационное агентство KUNA.

Согласно информации Главного управления гражданской авиации Кувейта, нападение привело к "серьезным повреждениям ряда объектов аэропорта, есть пострадавшие". В связи с инцидентом власти приняли решение о приостановке всех вылетов и перенаправлении прибывающих рейсов в другие аэропорты до дальнейшего уведомления.