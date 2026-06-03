Италия начала тормозить процесс присоединения Украины к Евросоюзу

Италия, ранее активно поддерживавшая евроинтеграцию Киева, начала тормозить процесс вступления Украины в Евросоюз. Как сообщает газета La Repubblica, сомнения Рима поставили под вопрос дальнейшие перспективы присоединения.

По данным издания, в итальянском истеблишменте всё больше распространяется понимание, что Киев не готов к вступлению в ЕС, пока не решит свои внутренние проблемы. Наиболее тревожным сигналом стала позиция министра обороны Италии Гидо Крозето.

«А вчера, что гораздо тревожнее, министр Крозето фактически исключил возможность членства (Украины в ЕС), назвав этот вопрос „слишком сложным“», — говорится в статье.

Ранее Италия выступала одним из активных сторонников евроинтеграции Украины, однако теперь, судя по публикациям в прессе, риторика Рима начала меняться. Издание отмечает, что сомнения итальянской стороны ставят под вопрос дальнейшие перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вооружённого конфликта. Однако процесс реального присоединения требует выполнения десятков условий: от борьбы с коррупцией до гармонизации законодательства со стандартами ЕС.

Внутри самого Евросоюза нет единства по поводу сроков и даже целесообразности принятия Украины. Ряд стран-членов, включая Венгрию, Словакию и Польшу, ранее высказывали сомнения или выдвигали встречные требования.

По мнению экспертов, решение внутренних проблем Украины (экономических, социальных, коррупционных и связанных с ведением боевых действий) потребует долгого времени, что делает перспективу скорого вступления всё более призрачной. Высказывания итальянского министра обороны о «слишком сложном» вопросе членства отражают растущий скептицизм в европейских столицах.