Пока вы спали: признание Зеленского после удара РФ и как Мадьяр вывел из себя Мерца

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский сделал признание после удара ВС России

Глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на ПВО. По его словам, Украина не может защититься от ударов ВС России, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию президента в соцсети Х.

"К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет", — посетовал Зеленский.

Ранее глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО.

США и Иран обменялись ударами

КСИР Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. Американские военные, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, а также атаковали остров Кешм, пишет РИА Новости.

Так, по информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты.

"Силы США нанесли самооборонительные удары по острову Кешм в ответ на попытки атак со стороны Ирана на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления.

Американские военные уничтожили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, якобы выпущенных по Кувейту и Бахрейну. Кроме этого, был обездвижен нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк.

Как передает телеканал Press TV, КСИР, в свою очередь, заявил об ударе по военной базе США и штаб-квартире 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников.

"Чуть не задушил": в ЕС рассказали, как Мадьяр вывел из себя Мерца

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром тщетно пытался убедить его поддержать Киев. По его мнению, Мадьяр с трудом выдержал тираду канцлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал обозревателя.

"Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера", — сказал он.

Как добавил эксперт, Украина сейчас активно ищет путь в ЕС, однако там ее никто не ждет, как бы не пытался Мерц убедить всех в обратном.

СМИ: Трамп требует от Ирана письменных уступок по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Президент Дональд Трамп требует, чтобы Тегеран письменно зафиксировал конкретные уступки по ядерной программе в рамках предварительного соглашения, направленного на преодоление затянувшегося тупика между США и Ираном", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на источники.

В Польше обратились к украинцам с призывом после решения Зеленского

Депутат Сейма от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский заявил, что Польша не приемлет политический шантаж со стороны украинцев и не желает их видеть у себя, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети X.

"Украинцам, которые угрожают никогда больше не приезжать в Польшу после того, как у Зеленского отберут орден Белого Орла, я спокойно отвечаю — тогда не приезжайте", — написал он.

Таким образом депутат Сейма прокомментировал недовольство Киева.

Отмечается, что недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" (запрещенная в России террористическая организация) Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

* Запрещенная в России террористическая организация.