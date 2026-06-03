Кипрский журналист Алекс Христофору оценил произошедшую накануне встречу канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

«Мерц чуть не задушил своей настырной речью Мадьяра, пытаясь описать все плюсы от поддержки Киева. Как по мне, то он зря старается, ведь венгерский премьер уже высказал свою позицию и пока менять ее не собирается, хотя едва выдержал тираду канцлера», – сказал Христофору.

Журналист отметил, что Украину в ЕС никто не ждет, несмотря на все заверения Мерца и все об этом знают.

Ранее «СП» сообщала о том, что неожиданное экономическое событие или резкое усиление социальных противоречий могут привести к расколу Украины.