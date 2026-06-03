Украинская система противовоздушной обороны испытывает острую нехватку снабжения, что делает невозможной полноценную защиту объектов от атак, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«К сожалению, нынешний уровень снабжения нашей ПВО не позволяют нам перехватывать значительную часть ракет», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Текущая ситуация с поставками для зенитных комплексов оставляет воздушное пространство страны крайне уязвимым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Зеленский жаловался на отсутствие прогресса с США в производстве средств

противоракетной обороны. Позже украинский лидер направил президенту США Дональду Трампу письмо о критической нехватке систем ПВО.