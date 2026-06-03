В Молдавии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

Власти Молдавии в кулуарах обсуждают возможность отмены безвизового режима с Российской Федерацией. Об этом рассказал «Известиям» депутат парламента республики от Партии социалистов Богдан Цырдя. По его словам, Кишинёв готовится к этому шагу в рамках дальнейшего сближения с Евросоюзом.

Как рассказал парламентарий, дискуссии об аннулировании безвиза ведутся внутри правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Цырдя отметил, что подобное решение вполне реально, учитывая текущий внешнеполитический курс республики.

«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому всё и идёт. Кто верил ещё два года назад, что Молдавия выйдет из СНГ? Или что у нас 9 Мая будет Днём Европы? Это казалось сюрреализмом. Но сегодня всё это есть», — цитирует издание слова парламентария.

Помимо этого, в парламенте также обсуждается возможность денонсации Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией от 2001 года. По мнению Цырди, этот документ может быть расторгнут в течение одного-двух лет. В случае разрыва договора Россия может перестать считать себя связанной пунктом о признании территориальной целостности Молдавии, что вновь актуализирует вопрос Приднестровья.

Отношения между Молдавией и Россией в последние годы находятся на нижней точке. Кишинёв последовательно проводит курс на евроинтеграцию, сопровождая его разрывом традиционных связей с Москвой. Ранее республика уже инициировала выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) — по словам главы МИД Михаила Попшоя, этот процесс завершится 8 апреля 2027 года. Власти также ввели штрафы за ношение Георгиевской ленты и заменили празднование Дня Победы на День Европы.

Эксперты отмечают, что отмена безвизового режима станет сугубо политическим решением, которое при этом ударит по экономическим интересам самой Молдавии. В России проживают до 500 тыс. граждан республики, а денежные переводы из РФ составляют около 10–13% ВВП Молдавии . В случае введения виз Москва, скорее всего, ответит симметрично, что осложнит поездки на заработки для сотен тысяч молдавских граждан.

Особенно болезненным этот шаг может стать для Приднестровья и Гагаузии, где проживают десятки тысяч обладателей российских паспортов и где население традиционно ориентировано на Москву.