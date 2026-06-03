Союзники Киева проигнорировали все просьбы президента Украины Владимира Зеленского о помощи. Об этом рассказал экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи — все до одного места», — откровенно высказался он.

По словам эксперта, сейчас Украина осталась без какой-либо западной помощи, что сильно отражается на обстановке. В то же время на Зеленского оказывают давление лидеры ряда европейских государств, которые выступают категорически против вступления Украины в Евросоюз и крайне недовольны политикой Киева по ряду вопросов.

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Ранее Соскин рассказал, что Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу от отчаяния. Как утверждает Соскин, у украинского президента не получилось осуществить ни один из своих планов и сохранить поставки западного вооружения Киеву.