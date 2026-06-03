В Сербии высказались об участии в войне против России

Сербия ни при каких условиях не будет участвовать в возможной войне против России. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.

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По его словам, сербы уверены в том, что европейские лидеры верят в свои слова о необходимости оказывать Москве сопротивление и действительно хотят бороться с РФ.

«Но мы, сербы, не хотим быть частью этого Drang nach Osten [натиска на Восток]. Мы не будем сражаться против России ни при каких условиях», — сказал он.

Вулин предупредил о планах Евросоюза вмешаться в парламентские выборы в Сербии

Ранее Вулин заверил, что Сербия не станет вводить визы для граждан России.