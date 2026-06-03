Гавана ответила на провокацию: МИД обвинил Рубио в разжигании агрессии

Глава американской дипломатии выступил с жесткими обвинениями в адрес Гаваны. Выступая 2 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба при нынешнем руководстве представляет реальную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Видеозапись его ответа конгрессменам опубликована на YouTube-канале DWS News.

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Рубио дал утвердительный ответ на прямой вопрос законодателей о том, видит ли администрация Вашингтона угрозу со стороны республики. Он охарактеризовал кубинское государство как несостоявшееся и подчеркнул, что для снятия этого статуса и нивелирования опасности стране требуются систематические и серьезные внутренние реформы. Дипломат констатировал, что в текущей ситуации остров на такие преобразования категорически не способен.

Рубио утверждает, что Куба представляет угрозу безопасности США

Официальная Гавана отреагировала на эскалацию риторики еще до июньских слушаний. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 22 мая сделал встречное заявление, в котором обвинил Марко Рубио в сознательном провоцировании военной агрессии против страны.

Глава кубинского МИД категорически отверг саму мысль о том, что республика когда-либо являлась угрозой безопасности США. Первопричиной кризиса на острове он назвал исключительно ужесточение санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.