В США назвали «хорошее решение» иранского конфликта с участием России
Вывоз обогащенного урана из Ирана в Россию был бы хорошим решением иранского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель совета директоров американской Ассоциации по контролю над вооружениями Томас Кантримен.
По его словам, такое предложение Москвы является полезным. Он подчеркнул, что Ирану и США предстоят еще долгие переговоры.
«И будет ли обогащенный уран вывезен в Россию или смешан [с другим материалом] для снижения уровня обогащения на территории Ирана, оба эти варианта являются хорошими решениями», — сказал эксперт.
Трамп потребовал от Ирана письменных обязательств по урану
Ранее президент США Дональд Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию.
«Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали иранский обогащенный уран.