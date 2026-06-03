Экс-канцлер Меркель оправдала отказ ФРГ от атома

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель публично подтвердила верность одному из самых спорных решений своей политической карьеры. Выступая на церемонии по случаю 40-летия министерства охраны окружающей среды ФРГ, она заявила, что и сейчас убеждена в возможности достижения климатических целей без ядерной энергетики. На посту главы правительства она инициировала поэтапный отказ от АЭС в 2011 году после катастрофы на японской «Фукусиме».

В своей речи экс-канцлер сместила акцент на глобальную угрозу. Меркель подчеркнула, что, несмотря на все прочие политические вызовы и турбулентность, изменение климата никуда не исчезло. Эта проблема, по ее словам, по-прежнему является вопросом выживания человечества. Она выразила обеспокоенность, что в текущей повестке климатическая тема отошла на второй план.

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Меркель, возглавлявшая природоохранное ведомство с 1994 по 1998 год, позволила себе и критический самоанализ. Она вспомнила первую Конференцию ООН об изменении климата в Бонне в 1995 году, где дебютировала как политик международного масштаба. Экс-канцлер признала, что мировое сообщество вновь и вновь действовало по принципу надежды, а не долгосрочного планирования. Ее до сих пор волнует, способны ли люди всерьез воспринимать предупреждения экспертов или же начинают действовать лишь после экологических катастроф.

Министерство охраны окружающей среды Германии, чей юбилей стал поводом для выступления, было создано 6 июня 1986 года как прямой ответ на чернобыльскую трагедию. Именно этому ведомству поручили контроль за безопасностью ядерных реакторов. До его основания вопросы экологии находились в ведении министерства сельского хозяйства ФРГ.