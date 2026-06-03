Италию уличили в попытках тормозить вступление Украины в ЕС

Италия внезапно изменила свое отношение к вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает La Repubblica.

Как отмечает газета, Рим начал тормозить попытки Украины ускорить процесс присоединения к союзу, хотя на протяжении последних четырех лет поддерживал ее вступление.

«Несколько строк в заявлении Лиги поставили под сомнение все, вызвав своего рода отчуждение среди политических сил. А вчера, что гораздо тревожнее, министр [обороны Гидо] Крозето фактически исключил возможность членства [Украина], назвав этот вопрос "слишком сложным"», — говорится в статье.

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По мнению издания, это связано с тем, что в Италии и в других европейских странах начинают понимать, что Киев не готов к вступлению в альянс, пока не решит внутренние проблемы.