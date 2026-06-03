Трамп потребовал новых уступок от Ирана

Американский президент Дональд Трамп отклонил устные заверения Тегерана и потребовал зафиксировать уступки по ядерной программе в документе. Подробности сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, иранские переговорщики устно заверили, что исламская республика согласится на несколько условий по ядерной программе. Однако на совещании в Ситуационной комнате Белого дома Трамп счел гарантии недостаточными.

Трамп заявил, что Иран отказался разрабатывать ядерное оружие

Речь идет о меморандуме, который должен официально продлить прекращение огня, обеспечить открытие Ормузского пролива и установить сроки дальнейших переговоров. Ранее стороны уже согласовали проект, включавший письменное обязательство Ирана не стремиться к ядерному оружию.

Однако, документ был составлен без конкретных обязательств по всей атомной программе. Теперь Трамп ужесточил условия и направил Тегерану новые предложения. Иранские власти же неоднократно заявляли, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер.