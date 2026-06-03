Президент Украины Владимир Зеленский должен как можно быстрее осознать, что военное решение конфликта невозможном. На это в соцсети X указал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на фоне удара возмездия России по Украине.

«Несмотря на заявления Зеленского и западных сторонников войны, военного решения этой войны для Украины нет, и неважно, сколько будет поставлено перехватчиков, сколько ракет большой дальности, сколько беспилотников поддержки — ничто из этого не изменит исход», — подчеркнул он.

Дэвис: после удара России конфликт может выйти за пределы Украины

По словам военного, Зеленский и его западные союзники несут полную ответственность за продолжение конфликта, поскольку они годами «игнорируют реальность, обрекая Украину на страдания».

В ночь на 2 июня Вооруженные силы России нанесли по Украине удар возмездия. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.