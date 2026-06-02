Владимиру Зеленского следует как можно быстрее выполнить требования России и завершить конфликт, заявил в соцсети Х финский политик, кандидат в Европарламент Армандо Мема.

В период с 20 мая до 1 июня украинский лидер призвал США поставить системы ПВО как можно быстрее, указал чиновникам на необходимость подготовки к продолжению конфликта как минимум до 2029 года, приказал ВСУ завершить военные действия к ноябрю 2026 года.

Мема отметил, что Зеленский надеется завершить противостояние с Россией к концу этого года. Он добавил, что это связано с нехваткой комплексов ПВО, сложностями с отражением российских атак.

По его словам, война США и Ирана оказала значительное влияние на украинский конфликт, показала, что западные союзники не в состоянии обеспечить необходимые условия для его продолжения.

«На мой взгляд, Зеленскому не нужно ждать конца этого года, чтобы закончить [конфликт]. Он может закончить его сегодня же, освободив Донбасс, приняв просьбы России о мирных переговорах и отказавшись от членства в НАТО», — подчеркнул финский политик.

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Мема констатировал, что украинскому лидеру необходимо принять новую реальность, прислушаться к тем, кто выступает за мир.