На единственном работающем кладбище в Ужгороде на западе Украины почти не осталось свободных участков. При этом у муниципалитета отсутствует какой-либо резервный земельный фонд для организации новых захоронений. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил журналист Виталий Глагола.

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Ежемесячно в областном центре осуществляется около 70–80 погребений. Глагола совместно с группой депутатов городского совета уже подготовил и направил официальное коллективное обращение с требованием к городскому голове предоставить отчет о сложившейся проблеме.

— Глагола планирует добиться решения от властей на ближайшей сессии горсовета, которая пройдет на этой неделе, 4 июня, — передает «Газета.Ru».

Корреспондент Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Die Welt заявил, что на территории Украины практически не осталось свободных мест на кладбищах для захоронения погибших бойцов Вооруженных сил Украины.

В январе на Украине разгорелся скандал из-за нового военного кладбища под Киевом, которое торжественно открывал президент Владимир Зеленский. Верховный суд страны признал противоправным выделение земли под военное кладбище под селом Мархалевка в Киевской области, подтвердив решение нижестоящих инстанций.