Американский госсекретарь Марко Рубио выступил с утверждением, что Куба представляет угрозу для национальной безопасности США.

"Это абсолютно верно", - сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, отвечая на вопрос законодателя о том, видит ли вашингтонская администрация угрозу для США со стороны республики.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Рубио также изложил следующую версию: "Кубе, чтобы она больше не была несостоявшимся государством, что представляет угрозу для США, нужны систематические и серьезные реформы".

"Я не думаю, что эта система способна провести реформы, если только к власти не придут новые люди или не сформируется новый подход", - добавил он.

Глава администрации США Дональд Трамп объявил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут "по-дружески установить контроль над Кубой". Газета Politico сообщила в мае, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.