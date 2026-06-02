Постпред Белоруссии в ООН высказалась о российском ядерном оружии

Постоянный представитель Белоруссии при женевском отделении ООН Лариса Бельская, выступая на пленарном заседании Конференции по разоружению, заявила, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории республики носит сугубо оборонительный характер и не является инструментом агрессии. Слова дипломата приводит ТАСС.

По её утверждению, «ядерный зонтик», который Россия предоставила Минску в рамках позитивных гарантий безопасности по линии Союзного государства, наряду с дислокацией ТЯО в Беларуси — это не средства нападения, а исключительно оборонительная мера и элемент стратегического сдерживания.

Бельская подчеркнула, что присутствие тактического ядерного оружия на белорусской земле призвано сократить возможности для эскалации на доядерном уровне, а также предотвратить любую агрессию, способную создать критическую угрозу суверенитету республики.

По словам постпреда, для Беларуси ядерное сдерживание — наиболее эффективный и экономически оправданный способ сохранить государственную независимость и стабильность. Дипломат отметила, что Минск не может позволить себе ввязываться в полноценную гонку вооружений с западными странами, которая уничтожила бы экономику и социальные программы.

При этом, как особо подчеркнула Бельская, ядерное сотрудничество Беларуси и России полностью соответствует нормам международного права и, в первую очередь, положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).