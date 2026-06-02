В США решили допросить жертв Эпштейна и осмотреть его ранчо в Нью-Мексико

Американские конгрессмены начали расследование по поводу деятельности ранчо Зорро, которое принадлежало скандально известному по обвинениям в секс-торговле детьми финансисту Джеффри Эпштейну.

Об этом сообщает телеканал CNN.

— Законодательная комиссия штата Нью-Мексико направит более десятка повесток в рамках расследования на ранчо Зорро, — говорится в материале.

Согласно информации канала, комиссия начнет сбор доказательств от различных федеральных и местных органов, включая Министерство юстиции США, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков и офис шерифа округа Санта-Фе.

Также предполагается, что комитет планирует провести осмотр ранчо и пообщаться с теми, кто пережил насилие в этом поместье, сообщает CNN.

До этого стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания в рамках расследования дела Эпштейна перед комитетом палаты представителей США по надзору и подотчетности. Допрос запланирован на 10 июня, его запишут на видео.

Федеральный суд США раскрыл содержание предсмертной записки, которая якобы была написана Джеффри Эпштейном.